NELL: līdzšinējie elektroapgādes tarifi radīja greizu izpratni par infrastruktūras izmaksām

Arī tālāka valsts elektroapgādes sistēmas attīstība ir nepieciešama un neizbēgama, gan pieaugot prasībām no ES puses, gan arvien palielinoties sistēmas dalībnieku skaitam un pieaugot sabiedrības pieprasījumam pēc jauniem pakalpojumiem. Vienlaikus, apzinoties to, ka par elektrotīkla nākotnes darbību var nākties maksāt vairāk, nekā to paredzētu darba algu svārstības un izejvielu izmaksas, vērts atcerēties, ka daļa no investīcijām tiek realizēta caur dažādiem finanšu atbalsta mehānismiem, kuri nāk galvenokārt no ES finanšu avotiem.