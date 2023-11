Aicina uz gājienu vīriešu veselībai "Ūsu gājiens"

Gājiena aktīvists Aivis Ceriņš aicina:"Gājienā gaidītas ir arī ģimenes, jo vīrietis ir daļa no ģimenes. No vienas puses, tas ir par mūsu tēviem, brāļiem, draugiem, no otras, tas ir mums pašiem. Šis Novembris ir Mūsu mēnesis, vīriešu veselības mēnesis!"