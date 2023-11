Ziema nāk! Ko varam darīt, lai izvairītos no vīrusinfekcijām

Vīrusa gadījumā viens no sarežģītākajiem uzdevumiem ir iekļūšana jaunā saimnieka šūnās, kurās ir molekulārais mehānisms, kas šiem patogēniem ir jāreplicē. Šis process mazliet atgādina atslēgas piemeklēšanu slēdzenei. Jo labāk tā atbilst, jo lielāka iespēja, ka patogēns iekļūs šūnas iekšpusē.

Par laimi ir ļoti neliels skaits patogēnu, kas šādā veidā spēj “ielauzties” mūsu šūnās. Lielais vairums vīrusu, ar kuriem mēs sastopamies, vienkārši atlec no cilvēka šūnām, galu galā izejot no mūsu ķermeņa kā nekaitīgi apmeklētāji. Tomēr, kā skaidri parādīja pandēmija, jaunu cilvēku vīrusu uzliesmojumi notiek, kaut arī nav tik negaidīti, kā varētu šķist. Ik gadu parādās vidēji trīs jauni vīrusi, kas var inficēt cilvēkus.

Galvenais – palikt mājās un stiprināt imunitāti

Tātad, neatkarīgi no tā, vai gaiss ir karsts vai auksts, sauss vai mitrs, kaut kur vienmēr būs vīrusi un baktērijas. Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem nesaslimšanai noteikti ir laba higiēna un tīras vides uzturēšana ap sevi un saviem mīļajiem.

