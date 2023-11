Aptauja: Puse Latvijas iedzīvotāju jūtas finansiāli droši, sagaidot ziemas sezonu

Pārliecinātāki par mājsaimniecības ienākumu pietiekamību izdevumu segšanai ir vīrieši, iedzīvotāji vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, Pierīgā un laukos dzīvojošie, kā arī iedzīvotāji, kuru ienākumi pārsniedz 1500 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas

Lai gan cenu kāpums ir piebremzējies, aptauja liecina, ka to nesenajam straujajam kāpumam ir ietekme. Gandrīz ceturtā daļa (23%) respondentu norāda, ka cenu kāpuma dēļ mājsaimniecības ienākumi vairs nav pietiekami, lai segtu visus nepieciešamos maksājumus. Savukārt 14% ir atbildējuši, ka mājsaimniecības ienākumi pēdējā gada laikā ir samazinājušies, tāpēc ar bažām lūkojas uz ziemas sezonu.

Savukārt ienākumi visbiežāk samazinājušies iedzīvotājiem vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem, Kurzemē dzīvojošiem un pašnodarbinātām personām. Kā liecina Luminor iepriekš veiktā aptauja, bez uzkrājumiem Latvijā dzīvo pat trešdaļa respondentu, jo viņiem nepietiek līdzekļu, ko atlikt. No tiem visvairāk (36%) ir vecuma grupā no 20 līdz 39 gadiem.