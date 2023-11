Noskaidroti vērtīgākie uzņēmumi Latvijā

Latvijas vērtīgākā uzņēmuma statusu otro gadu pēc kārtas ieguvusi AS "Swedbank Baltics", kamēr otrajā vietā ierindojās AS "Latvenergo", savukārt trešajā - AS "Latvijas valsts meži", liecina ceturtdien publiskotais "Nasdaq Riga" un "Prudentia" veidotais 2023.gada Latvijas vērtīgāko uzņēmumu "Top 101".