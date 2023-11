Lage gastronomija pievieno Michelin garšas savam sortimentam

"Pagājušajā gadā mēs apkalpojām vairāk nekā 1 070 000 viesu. Neskatoties uz pēdējo gadu sarežģīto situāciju pasaulē, mēs strauji attīstāmies, ejam līdzi laikam, ieklausoties mūsu pircēju vēlmēs. Šāda speciālista kā Jurii ieguldījums mūsu gastronomisko procesu attīstībā noteikti nesīs ilgtermiņa augļus", ar viedokli dalās “Lage gastronomija” ražošanas vadītājs Andrii Kalahurka.

Publicitātes foto

Juriija Kovriženko pieredze pasaules restorānu nozarē ir milzīga, un viņa iegūtie apbalvojumi patiesi iespaido. Tostarp ir Global Chef Awards 2017, Ambassador of Taste for the Global Gastronomy 2021, 2022, Gold Medal Best of Gastronomy 2021. Viņš ir arī goda biedrs prestižajā starptautiskajā organizācijā Disciples Escoffier International, kas veltīta kulinārijas mākslai.

"Mani patiešām patīkami pārsteidza fakts, ka visa “Lage gastronomija” produkcija tiek darināta ar rokām no sākuma līdz beigām! Es šo vietu priekš sevis apzīmēju ar mājīgu un siltu terminu “virtuve-darbnīca”, izceļot roku darba un katra atsevišķa darbinieka vērtību procesos. Tas ir tik brīnumaini - tikt galā ar šādu apjomu manuāli-, to spēj tikai draudzīga un profesionāla komanda!" stāsta Jurii Kovriženko.

Publicitātes foto

“Lage gastronomija” apgrozījums 2022. gadā sasniedza 8 000 000 eiro. Pagājušajā mēnesī tīkla portfeli papildināja jauns, moderns trīspadsmitais veikals-kafejnīca, šoreiz ārpus galvaspilsētas robežām, tirdzniecības centrā "Apelsīns" Adāžos. Uzņēmuma plānos ir arī gastronomiskā butika atvēršana Jūrmalā nākamā gada pavasarī. Svarīgi atzīmēt, ka zīmols pakāpeniski atjauno savu veikalu dizainu, rūpējoties par viesu komfortu un labsajūtu.

Publicitātes foto

”Lage gastronomija” ir arī svētku zīmols. Es izstrādāju jaunus banketa ēdienus un uzkodas, lai papildinātu jau esošo klāstu, un vienā mirklī sapratu, ka nevaru apstāties radīt. Kopā ar pieredzējušiem pavāriem mēs pagatavojām restorānu līmeņa ēdienus ar piedevām, kas par ļoti pieņemamām cenām ir nopērkami veikalu tīkla plauktos. Mana boršča recepte ir slavena daudzās pasaules malās, un tagad šis borščs ir pieejams katram “Lage gastronomija” viesim", savā pieredzē dalās Jurii.

Publicitātes foto

Ir svarīgi norādīt, ka zīmola koncepts ir patiešām unikāls savā daudzpusībā, jo viesis vienuviet var iegādāties visu nepieciešamo gan svinīgam galdam, gan pusdienām ar kolēģiem.

Publicitātes foto

“Labākie konditori ik dienu darina ļoti lielu svētku kūku un desertu daudzumu, un rūpējas par to, lai katra uzliktā svaigā oga radītu arī estētisku prieku. Mēs saņemam dažādas sarežģītības individuālus pasūtījumus, un vienmēr cenšamies īstenot labā nozīmē vistrakākās mūsu viesu idejas”, stāsta ražošanas vadītājs Andrii Kalahurka.