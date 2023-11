Asociācija: transporta dekarbonizācijas krīze Latvijā draud ar lieliem budžeta tēriņiem

LBBA valdes loceklis Indulis Stikāns akcentē nepieciešamību ieviest mehānismus pret krāpšanu un tādus sodus, kas novērš krāpniecību. "No degvielas tirgus uzraudzības viedokļa, ir svarīgi saglabāt biodegvielas obligātā piejaukuma prasības benzīnam un dīzeļdegvielai, lai, fiziski ņemot degvielas kvalitātes paraugus, attiecīgās valsts iestādes varētu konstatēt, ka biodegvielas sajaukšana patiešām notiek," stāsta Stikāns.

Viņš atzīst, ka par pieaugošiem krāpniecības gadījumiem norāda ES valstu tirgus dalībnieki, atgādinot arī to, ka no Ķīnas un citām attiecīgā reģiona valstīm tiek importēta biodegviela, kas iegūta no izejvielām, kas ES ir atliegtas. "Tieši tāpēc arī biodegvielas izcelsmei būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība," uzsver asociācijas valdes loceklis.