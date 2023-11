Noskaties ⟩ Ugunsdzēsēji arī nākamgad nesagaidīs pienācīgu algu pieaugumu

Krustpils ielā atrodas viena no astoņām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes daļām. Tā ir arī viena no lielākajām. Ikdienas maiņā tur parasti dežūrē astoņi glābēji. To darbs nav tikai sēdēt un gaidīt izsaukumus. Ugunsdzēsēji dienas pavada teorētiskās un praktiskās apmācībās.