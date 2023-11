Aviokompānija kļūdas dēļ pārdevusi biļetes par vienu eiro

Kļūda “China Southern Airlines” sistēmā notika pagājušās trešdienas vakarā, kad lietotāji Ķīnas sociālajos tīklos sāka ziņot, ka aviobiļetes uz Čendu un atpakaļ pieejamas par īpaši zemu cenu – no 10 līdz 30 juaņām.

Vienā no ekrānuzņēmumiem, ar ko sociālo tīklu lietotāji dalījās internetā, attēlota biļete no Čendu uz Pekinu, kas iegādāta par 10 juaņām. Ņemot vērā lidsabiedrības mājaslapā publicēto informāciju, novembra vidū sākuma cena lidojumiem no Čendu uz Pekinu bija 400 juaņas jeb vairāk nekā 50 eiro. Tiek norādīts, ka kļūda “China Southern” sistēmā ietekmējusi tarifus arī citās aviobiļešu tirdzniecības platformās.