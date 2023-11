Latvijas zaļais zelts – kāpēc meži kļūst par vēl pievilcīgāku investīciju

Kopšanas izmaksas aug

Centrālās statistikas pārvaldes jūlijā publiskotie dati liecina, ka 2022. gadā vidējās meža atjaunošanas izmaksas bija no 792 līdz 931 eiro uz vienu hektāru. Tas nozīmē pieaugumu gada laikā par 2,5% – 12,4% atkarībā no meža zemes kvalitātes grupas. 2021. gadā izmaksas bija robežās no 742 līdz 890 eiro uz hektāru, bet vēl gadu iepriekš – no 764 līdz 823 eiro. Meža atjaunošanas izmaksās ietilpst augsnes sagatavošanas, stādu audzēšanas un stādīšanas izdevumi. Savukārt vidējās meža kopšanas izmaksas 2022. gadā bija no 325 līdz 411 eiro uz vienu hektāru.