Faktorings kā viens no biznesa attīstības balstiem

“Apgrozāmie līdzekļi un to pārvaldība ir būtisks uzņēmuma finanšu veselības indikators, kas palīdz novērtēt uzņēmuma spēju tikt galā ar neparedzētiem finanšu izaicinājumiem. Apgrozāmie līdzekļi ir starpība starp uzņēmuma īstermiņa (mazāk par gadu) aktīviem un īstermiņa saistībām. Pozitīvi apgrozāmie līdzekļi norāda uz uzņēmuma spēju segt īstermiņa saistības un investēt uzņēmuma izaugsmē,” stāsta SEB bankas faktoringa nodaļas vadītājs Jānis Moisejs. Savukārt negatīvi apgrozāmie līdzekļi var norādīt uz finanšu problēmām, kas var ietekmēt uzņēmuma spēju apmaksāt piegādātājiem rēķinus un izpildīt saistības pret kreditoriem.

Uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu stāvokli šobrīd ietekmē vairāki būtiski faktori. Piemēram, 2023. gada 2. ceturksnī Latvijā brīvo darba vietu skaits ir samazinājies par 4,4% salīdzinājumā ar to pašu periodu pērn, tāpēc uzņēmumi arvien vairāk saskaras ar pieaugošām algu izmaksām. Turklāt patēriņa cenu pieaugums ir sasniedzis 5,4% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada augustu, un kopš 2015. gada augusta cenu pieaugums ir akumulējies līdz 44,3%. Tas palielina iepirkto preču izmaksas, samazinot peļņas maržu. Tāpat pieaugušas arī finansējuma izmaksas, piemēram, Eiropas starpbanku aizdevuma likme (EURIBOR) 3 mēnešu periodam no 2022. gada augusta līdz 2023. gada oktobrim ir pieaugusi no 0,246% līdz 3,964%.