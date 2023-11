Tuvākajos mēnešos bezdarbs varētu nedaudz pieaugt, norāda eksperti

Pēc Strautiņa teiktā, darba tirgus šī gada nogalē un nākamgad tiks "spiests no vairākām pusēm", proti, nodarbinātību nelabvēlīgi ietekmēs preču eksporta krīze un augušās algu izmaksas, kuru mijiedarbība varētu nedaudz paaugstināt bezdarbu. Taču arī uzņēmumi, kas meklē darbiniekus, nejutīsies ļoti komfortabli. Demogrāfijas ietekme nekur nepazudīs, darbinieku deficīts ģeogrāfiski nesakritīs ar darbavietu deficītu. Tātad medijos dzirdēsim daudz it kā pretrunīgu sūdzību. Strādājošo labklājība uzlabosies, strauji kāpjot reālajām algām. "Taču par to varēs uzzināt tikai statistikā, jo Latvijā nav pieņemts skaļi teikt, ka klājas labi," pauž Strautiņš.