Pārskatīs ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo kompensāciju un citu atbalstu apmēru

Tāpat ar likuma grozījumiem paredzēta IIN atbrīvojuma sliekšņa palielināšana no 1000 eiro gadā līdz 3000 eiro gadā atsevišķiem sociāla rakstura atvieglojumiem - palīdzībai, kas sniegta no arodbiedrības naudas līdzekļiem, palīdzībai no reliģiskās organizācijas vai tās iestādes naudas līdzekļiem, no sabiedriskā labuma organizācijas līdzekļiem.