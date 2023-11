Nosaukti lielākie vietējā kapitāla uzņēmumi

Neskaitot Rīgu, vēl vairāk uzņēmumu sarakstā pārstāvēts vien no Pierīgas reģiona. Tie kopskaitā ir 17 uzņēmumi, no kuriem lielākais ir TOP 100 lielāko vietējā kapitāla SIA saraksta galvgalī esošais SIA “DEPO DIY”, kura juridiskā adrese reģistrēta Ropažu novadā, savukārt otrs lielākais ir SIA “Pata”.

TOP 100 lielāko vietējā kapitāla SIA pirmajā desmitniekā atrodams arī viens uzņēmums no Zemgales. Tas ir minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, graudaugu un sēklu vairumtirgotājs SIA “Elagro Trade”, kura lielākais kapitāldaļu turētājs ir Paškausku ģimenei piederošais AS “Agrolats Holding”.

Līderu TOP 10 nav atrodams neviens no Latgales novada vietējā kapitāla uzņēmumiem, secinājis “Lursoft”. No četriem šī reģiona uzņēmumiem, kas ierindojušies starp TOP 100, augstākajā pozīcijā (43. vieta) atrodas SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”. 2001. gadā reģistrētā gaļas pārstrādes uzņēmuma apgrozījums pērn pieaudzis līdz 62,67 milj. eiro, bet peļņa līdz 1,21 milj. eiro. Gada pārskatā esošā informācija liecina, ka 43,15 milj. eiro no SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” pagājušā gada apgrozījuma veidojis vietējais tirgus, savukārt lielākās eksporta valstis bijušas Igaunija (6,19 milj. eiro), Lietuva (5,96 milj. eiro) un Vācija (4,94 milj. eiro).