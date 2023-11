Rādīs priekšzīmi pasaulei – ES meklē labus risinājumus MI regulējumam

Kādam gan varētu rasties sajūta, ka regulējums bremzētu MI rīku lietošanu un to ieviešanu tirgū, taču priekšlikumā ir iekļauts, ka katrai ES dalībvalstij būtu jāizveido sava “smilškaste” jeb jānodrošina vieta, kur MI rīki tiktu testēti pirms tie nonāktu tirgū. Tas nozīmē to, ka MI rīki regulāri tiktu lietoti un pārbaudīti, kas veicinātu to attīstību un tie būtu līdzsvaroti ar sabiedrības interesēm.