13.septembrī 18 gadus vecais Edgars Grundbergs, atgriežoties no Kuldīgas, nobrauca no ceļa un ietriecās kokā. Galvas trauma bija tik smaga, ka puisis pie samaņas nenāca, pēc septiņām dienām iestājās smadzeņu nāve. Bet uz ķermeņa nebija ne skrambiņas. Edgara mamma Ilze Baumane zināja, ko būtu gribējis Edgars. Viņas lēmums ziedot dēla orgānus izglāba dzīvību trim cilvēkiem. Edgara sirds turpina pukstēt.

Ilze Baumane no drēgnuma slēpjas lavandas krāsas jakā – to pateicībā mammai savā 18 gadu jubilejā uzdāvināja Edgars. Ieilgušais lietus izmērcējis sveces un trauslos ziediņus, kas pagalmā salikti ap ugunskura vietu, no kurienes 27.septembrī izvadīja Edgaru - tā īpaši, latviskās tradīcijās ar tautasdziesmām un labiem vārdiem. Atvadīties no gaišā, dzīvespriecīgā Edgara atbrauca daudzi - arī kursabiedri un skolotāji, deju kolektīvs, draugi no Pūres pamatskolas. Vēlreiz ugunskurs Baumaņu pagalmā liesmoja 10.novembrī – dienā, kad Edgaram būtu palikuši 19.