Par "Accenture" vadītāju Latvijā iecelts Ālmanis

Ālmanim ir uzkrāta vairāk nekā 20 gadu pieredze IT nozarē - viņš vadījis dažādu IT sistēmu izstrādes un ieviešanas projektus, uzkrājis pieredzi IT produktu, pakalpojumu pārdošanā, atbalsta jomā, kā arī stratēģiskajā vadībā.