Tukumā sestdien ugunsgrēkā bojā gājis cilvēks

Sestdien plkts.9 ugunsdzēsēji devās uz Tukumu, kur divstāvu dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks . Notikuma vietā konstatēts, ka otrā stāva dzīvoklī deg dīvāns un sadzīves mantas astoņu kvadrātmetru platībā. No degošā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku, kurš negadījumā bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) mediķiem, kā arī tajā atrasts bojāgājušais.

Tāpat sestdien plkst.6.50 VUGD saņēma izsaukumu uz Krāslavas novada Andrupenes pagastu, kur dega vienstāva saimniecības ēka 300 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsējiem ierodoties notikuma vietā, ēka jau dega pilnā platībā ar atklātu liesmu un tai bija iebrucis jumts. Ugunsdzēsējiem no liesmām izdevās nosargāt netālu esošo dzīvojamo ēku. Notikuma vietā izglābts viens cilvēks un evakuēts vēl viens.

Savukārt svētdien plkst.2.59 VUGD saņēma informāciju, ka Rojas ielā Liepājā piecstāvu dzīvojamā mājā no otrā stāva dzīvokļa nāk dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg virtuve 10 kvadrātmetru un koridors piecu kvadrātmetru platībā. Tā kā sadūmojums jau bija izplatījies pa visu ēku, ar glābšanas masku palīdzību no augšējiem dzīvokļiem tika izglābti 22 cilvēki, no kuriem divi bija ugunsgrēkā cietuši.