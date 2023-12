Ekonomisti: Nākamgad algu pieauguma temps mazināsies

Otrkārt, ekonomiste skaidro, ka arī inflācijas atkāpšanās mazina spiedienu uz algām. Treškārt, uzņēmumu pelnītspēja vārga pieprasījuma apstākļos ir mazinājusies, un iespēju strauji celt algas kļūst mazāk. Turklāt nākamgad plānotais minimālās algas kāpums būs nedaudz lēnāks, tas ir, 13%. Attiecīgi "Swedbank" prognozē, ka vidējā bruto alga pēc nepilnu 12% pieauguma šogad, nākamgad kāps par aptuveni 8%. Pirktspēja no dzīves dārdzības krīzes, visticamāk, pilnībā atgūsies, sasniedzot 2021.gada pīķi, nākamā gada otrajā pusē.

Šī gada beigās un nākamgad gan darba samaksas kāpums krasi bremzēsies, uzskata Strautiņš, jo, aplūkojot kopējā algu fonda izmaiņas iekšzemes kopprodukta (IKP) datos, jau redzama izteikta palēnināšanās pa ceturkšņiem. Pērnā gada ceturtajā ceturksnī attiecībā pret trešo ceturksni algu kopsumma sezonāli izlīdzināti auga par 5%. Šis gads sākās ar plus 3,1%, tad bija plus 2,3%, visbeidzot plus 1,2% iepriekšējā jeb trešajā ceturksnī. Bāzes efekta dēļ ceturtajā ceturksnī sāks sarukt arī algu pieaugums gada griezumā, bremzēšanās turpināsies nākamā gada laikā.