Dāvanu medības: TOP 7 idejas dāvanai sievietei

Pērles ir gadu tūkstošiem sena rotaslietu klasika, kas aktualitāti nezaudē nekad. Dāvāt pērles ir īpaši, jo tās simbolizē cieņu, nemirstību, mūžīgu uzticību un maigu mīlestību. Šī ir jūras pērļu virtene, kura īpaša ar to, ka starp pērlītēm ir spoži zelta gabaliņi jeb lodītes. Pērļu perlamutra mirdzums žilbinoši sasaucas ar zelta spožumu. Šai burvīgajai pērļu virtenei noteikti var pieskaņot arī smalkus auskarus vai gredzentiņu.

"FISSMAN" geizera kafijas kanna ir lieliska alternatīva lielgabarīta kafijas automātiem un lieliska dāvana īstiem kafijas cienītājiem. Kafijas kannas darbības princips ir vienkāršs: tiek uzkarsēta ūdens tvertne, un no apakšējās tvertnes augšējā tvertnē ieplūst tvaiks, kas ar spiedienu lēni plūst caur filtru ar maltu kafiju. Ērtības slēpjas tajā, ka visi biezumi paliek starptvertnē. Kafijas automāts ir piemērots visu veidu plītīm, ieskaitot indukcijas. Dzēriens tiek pagatavots ļoti aromātisks - kafijas cienītāja to uzreiz novērtēs! Dāvanai iesakām pievienot siltumu glabājošu krūzīšu komplektu, kas izgatavots no augstas kvalitātes ekoloģiski tīra borosilikāta stikla, - tās neuzsūc smaržas un neizdala kaitīgas vielas.