Stradiņa slimnīcas pagrabstāvā likvidēts pelējums

Būvuzņēmējs SIA "Velve" šonedēļ pabeidzis pelējuma likvidāciju jaunās A korpusa ēkas pagrabstāvā. Savukārt jau nākamnedēļ plānota starp pusēm saskaņota valsts zinātniskā institūta "BIOR" laboratorijas un Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvju vizīte, lai noņemtu virsmu un gaisa paraugus un slimnīca gūtu pārliecību, ka SIA "Velve" plānotās darbības ir rezultējušās ar to, ka pagrabstāvs ir atbrīvots no pelējuma sporu klātbūtnes.

Kā ziņots, būvkompānija SIA "Velve" pabeigusi slimnīcas A korpusa otrās kārtas fasādes darbus, līdz ar to jaunbūvei ir aizvērta fasāde, lai pasargātu to no laika apstākļu nelabvēlīgas ietekmes.