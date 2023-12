Vakcīna pret koronavīrusu ir efektīva no sešiem mēnešiem līdz gadam, apgalvo igauņu speciāliste

“Jaunā “Pirola” celma pasuga īpaši neatšķiras no omikrona. Tai raksturīgās izmaiņas ir ģenētiskas un saistītas ar to, cik lielā mērā vīruss var izvairīties no cilvēka imūnās aizsardzības. No slimības gaitas viedokļa īpašu atšķirību nav – ne attiecībā uz slimības gaitu, ne arī uz jaunu specifisku simptomu rašanos,” skaidroja Jūlija Gellere.