“Aizliegtais paņēmiens”: Latvijas jauniešus arvien biežāk iesaista naudas atmazgāšanas shēmās

Papildus tam, ja banka ir bloķējusi kontu, vairs to nevar atvērt. “Naudas mūļi” riskē sabojāt attiecības ar vairākām bankām.

"Man bija 16 gadi, es biju stulbs, es domāju: o, ātra nauda, viss ir legāli. Viņš man stāstīja: pat ja atbrauks no VID [Valsts ieņēmum u dienesta], būs kādi jautājumi no bankas, no VID, viss ir risināms, jo tas ir legāli. Viņš man stāstīja. Nebija vispār nekādas domas, ka var sanākt tā," raidījumam “Aizliegtais paņēmiens” pastāstīja Jurijs.