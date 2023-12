Vai prostatas vēzis var “iedzimt”? Stāsta speciālisti

Onkoloģiskās slimības ir viens no lielākajiem sabiedrības veselības biediem. It īpaši tādēļ, ka gandrīz ikvienam no mums ir bijis kāds radinieks, paziņa vai tuvinieks, kas zaudējis cīņu ar šo diagnozi. Nereti rodas jautājums – ja es varu pārmantot senču ārējo izskatu, vai varu pārmantot arī vēzi? Diemžēl, jā.