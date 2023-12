COP28 deklarācijas projekts neiekļauj pilnīgu atteikšanos no fosilā kurināmā

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) deklarācijas projekts tika publicēts trešdienas rītā. Dokumentā valstis tiek aicinātas pakāpeniski atteikties no fosilā kurināmā izmantošanas savās energosistēmās. Vairāk nekā simts valstis bija aicinājušas pilnībā atteikties no fosilā kurināmā.

Dokumentā arī iekļauts mērķis līdz 2030.gadam trīskāršot atjaunojamo energoresursu jaudu un šajā laikposmā divkāršot energoefektivitātes tempu. G20 valstis jau ir apņēmušās to īstenot.

COP28 prezidējošā valsts Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) pirmdienas vakarā publicēja dokumenta projektu, kas izraisīja protestu vētru no daudzu valstu puses, kuras kritizēja to kā pārāk vāju klimata aizsardzības ziņā. Vācija un ES to nosauca par nepieņemamu.