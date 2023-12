"Tīru sniegu par savu naudu!" Igaunijā sieviete sašutusi par koplietošanas auto pakalpojumu

"Mēs esam ļoti pateicīgi visiem mūsu klientiem, kuri atrod laiku, lai automašīnas attīrītu no sniega un pirms došanās ceļā tās izraktu laukā," sacīja Aera. "Mūsu komanda arī dara visu iespējamo, lai automašīnas attīrītu no sniega, un mēs katru dienu izejam ielās, lai to izdarītu. Ja klients vēlas īrēt automašīnu, bet tā ir aprakta ar sniegu un tās attīrīšana var prasīt vairākus desmitus minūšu, mēs iesakām par to ziņot mūsu atbalsta dienestam. Tādā gadījumā var rezervēt citu "Bolt Drive" automašīnu bez papildu maksas. Šodien mums ir vairāk nekā 1000 automašīnu, tāpēc klienti varēs atrast citu automašīnu tuvumā. Svarīgi atcerēties, ka atbildība par automašīnas gatavību braukšanai ziemas apstākļos gulstas uz autovadītāju, tāpēc pārliecinieties, vai viss sniegs ir notīrīts un vējstikls nav apledojis," norādīja Aera.