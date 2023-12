Ilgi nav seksa! Kā tas ietekmē mūsu ķermeni?

Daudzi cilvēki, kuri nedzīvo kopā ar savu partneri vai arī atturas no jaunu mīlas sakaru veidošanas, ir ilgu laiku pavadījuši bez intīmiem sakariem. Par to, ko šādi apstākļi nodara cilvēka fiziskajai un garīgajai labsajūtai un kā to risināt, vēsta portāls "Business Insider".