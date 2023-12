Noskaties ⟩ Kāpēc bremzēt savlaicīgi un nestūrēt pārāk daudz? Drošas braukšanas ieteikumi ziemai

Raidījuma vadītājs Pauls Timrots stāsta, ka vispirms ir jānotīra no automašīnas sniegs, lai droši varētu izkļūt no vietas, kur auto stāvējis. Tālāk būtiska ir redzamība. Nepietiek tikai nokasīt sniegu no stikla, būtiski ir atcerēties par slotiņām – tās viegli jāspēj atliekt nost no stikla. Tad, kad slotiņu ir izdevies dabūt nost no stikla, viegli jānoslauka no tās ledus un sniegs, lai slotiņa kustoties nešvīkātu stiklu.