"SEB Finanšu drošības indekss": ar savu finanšu situāciju kopumā neapmierināti ir 39% iedzīvotāju

No otras puses, par pāris procentpunktiem pieaudzis to iedzīvotāju īpatsvars, kuri jūtas neapmierināti ar savām finansiālajām iespējām, un tas, visticamāk, apliecina, ka vairāk naudas tērējam pamatvajadzībām un daļai sabiedrības ir nācies atteikties no zināmām ērtībām un ierastā dzīvesveida," klāsta Rudzīte.