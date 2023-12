Pētījumā atklājies, ka gandrīz 140 EP deputāti izšķērdējuši palīgu algošanai atvēlēto finansējumu

Pirms gada tūlīt pēc skandāla par Kataras kukuļdošanu Eiropas institūcijās izskanēja arī informācija, ka "Katargeitas" lietā viena no galvenajām aizdomās turētajām - EP bijusī viceprezidente Kaili - ir maksājusi palīgiem, kas nestrādā Briselē, un apmaksājusi braucienus, kas nav saistīti ar EP darbu.

EP preses dienestā informēja, ka no 31 deputāta pašlaik tiek gaidīta vēl 1,44 miljonu eiro atmaksa. Vēl vairāk nekā 3,5 miljonus eiro EP deputāti četru gadu laikā atmaksājuši brīvprātīgi saistībā ar tā dēvētajiem tehniskajiem labojumiem.

Kāda deputāta palīgs anonīmi FTM atzina, ka ir vairākas prasības, kas jāizpilda EP deputātu darbiniekiem. Kā vienu no iemesliem, kādēļ 2020.-2021.gadā bijis daudz naudas atdošanas EP gadījumu, palīgs minēja to, ka Covid-19 izplatības ierobežojumu dēļ daļa EP darbinieku strādāja no mājām, tādēļ viņi nedrīkstēja saņemt atlīdzību par darbu ārvalstīs.