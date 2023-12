Vācija klasificē Moldovu un Gruziju kā drošas izcelsmes valstis

Tiesa, to patvēruma lūdzēju skaits no Moldovas un Gruzijas, kas atzīti par bēgļiem, nav liels. Šī gada pirmajā pusē par bēgļiem tika atzīts nepilns 0,1%.

Saskaņā ar jauno klasifikāciju migranti no Moldovas un Gruzijas varēs vērsties tiesā, ja migrācijas dienests atraidīs viņu lūgumus pēc patvēruma, taču lēmums būs jāgaida ārvalstīs. Līdz šim šādi noteikumi attiecās uz visām Eiropas Savienības (ES) valstīm, Ganu, Senegālu, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, Ziemeļmaķedoniju, Albāniju, Kosovu un Melnkalni.

Pašreiz vairāk nekā 15% no noraidītajiem patvēruma lūgumiem Vācijā nāk no cilvēkiem no Gruzijas un Moldovas, atklāja īpašais pārstāvis migrācijas nolīgumu jautājumos Joahims Štamps.