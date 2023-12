Apkopotas nozares ar lielāko apgrozījumu un peļņu 2022. gadā

Pērn no Latvijas uzņēmumu kopējā apgrozījuma mazumtirdzniecība kopā ar vairumtirdzniecību veidoja 37,85%, kamēr šajā nozarē strādājošo uzņēmumu skaits bija 17,4% no kopējā uzņēmumu skaita, kas iesnieguši pārskatus par 2022. gadu. Gadu iepriekš mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība veidoja 39,48% no Latvijas uzņēmumu kopējā apgrozījuma, savukārt 2020. gadā – 40,09%. Jānorāda, ka mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības peļņa pērn veidoja 15,04% no kopējās Latvijas uzņēmumu peļņas.