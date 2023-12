"Virši-A" vadītājs: Fosilie degvielas veidi nākotnē viennozīmīgi kļūs vēl dārgāki

Vienlaikus viņš piebilda, ja viens vai otrs no šiem mērķiem netiks pildīts, tad sodu mehānisms paredzēs, ka degvielas tirgotājiem būs jāmaksā par prasību neizpildi, papildinot, ka ne visi šīs prasības varēs izpildīt, savukārt tas veicinās fosilās degvielas cenu pieaugumu, sākot no 2025.gada.

"Otrs likumdošanas aspekts attiecas uz tālāku nākotni, bet tas ir ļoti būtisks, tādēļ es gribētu to pieminēt. Transporta nozare vēsturiski nebija tā saucamajā emisiju tirdzniecības sistēmā, kas darbojas Eiropā attiecībā uz citiem sektoriem, piemēram, enerģētiku vai rūpniecību," sacīja Vība, papildinot, ka šīs sistēmas būtība ir, ka jebkurš tirgus dalībnieks, kurš ar savu darbību veicina kaitīgo izmešu nonākšanu vidē, pērk tā saucamās emisiju kvotas par katru tonnu kaitīgo izmešu, kuru ir radījis. No 2027.gada transports arī tiks iekļauts šajā sistēmā. Taču patlaban, pēc Vības teiktā, izskatās, ka tam būs būtiska ietekme.

"Emisiju kvotu cena, protams, mainās atkarībā no piedāvājuma un pieprasījuma, bet sākotnējie aprēķini liecina, ka tas varētu sadārdzināt degvielu no 2027.gada līdz pat par 30 centiem litrā, prognozē Vība, uzsverot, ka tas noteikti jāņem vērā visiem, it īpaši komerctransporta segmentā, kas tagad domā par jaunu transportlīdzekļu iegādi un autoparka maiņu, jo fosilie degvielas veidi nākotnē viennozīmīgi kļūs vēl dārgāki.