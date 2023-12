No janvāra palielinās arī rezidentu darba samaksu

Atbilstoši plānotajam finansējumam darba samaksa rezidentiem ar 2024.gada 1.janvāri plānots palielināt par 10,6%, novirzot tam no 2024.gadam un turpmāk ik gadu papildus piešķirtajiem 71,3 miljoniem eiro - 3,56 miljonus eiro. Darba samaksa plānots palielināt gan no valsts budžeta pilnībā apmaksātajiem rezidentiem, gan rezidentiem, kuru rezidentūras apmācības izmaksas tiek segtas no juridisku vai fizisku personu līdzekļiem, bet no valsts budžeta tiek apmaksāta rezidentu darba samaksa.