Tiesai no jauna būs jāskata apdrošinātāja strīds ar avārijas izraisītāju

AT, izskaidrojot transportlīdzekļa vadītāja pienākumu palikt ceļu satiksmes negadījuma vietā, norādīja, ka, izpildot šo pienākumu, transportlīdzekļa vadītājam, pirmkārt, negadījuma vietā ir jāatklāj sava iesaiste ceļu satiksmes negadījumā tām personām, kuras var konstatēt negadījuma apstākļus, un, otrkārt, jāuzturas negadījuma vietā, šādi nodrošinot savu pieejamību tādu ziņu iegūšanai, kas nepieciešamas negadījuma apstākļu noskaidrošanai.

OCTA sistēmas efektīvai darbībai minētajam pienākumam ir būtiska nozīme, jo tas ir viens no veidiem, kā apdrošinātājam tiek nodrošināta iespēja iegūt pilnīgu informāciju par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem, lai pārliecinātos par apdrošināšanas riska iestāšanos un pieņemtu lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Tādēļ šī pienākuma neizpilde likumā ir paredzēta kā viens no izņēmuma gadījumiem, kad apdrošinātājs ir tiesīgs celt regresa prasību, negadījumā cietušajiem izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību atgūstot no transportlīdzekļa vadītāja, kurš nodarījis zaudējumus un neatļauti atstājis negadījuma vietu.