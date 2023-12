Kintija Girgensone: Dahābas bērni un tuksneša safari

Nupat decembra vidū atgriezos no nedēļu ilgas atpūtas Ēģiptē, Šarm eš Šeihā. Šis bija pirmais tālais ceļojums, kurā devāmies divatā ar vīru, bez draugu kompānijas. Siltums un saule ir galvenie iemesli, kādēļ izvēlējāmies tieši šo galamērķi, – gribējām izbaudīt vasaru, baseinus un piedzīvot ko jaunu.

Nebijām vīlušies savā izvēlē, jo Ēģipte ir ļoti skaista valsts, turklāt arī vietējie iedzīvotāji ir ļoti draudzīgi un izpalīdzīgi. No ceļojumā pieredzētā mūs ar vīru visvairāk iespaidoja ekskursija uz Dahābu, kur pavadījām veselu dienu. Tur piedzīvotais iekļauj patiesi plašu emociju gammu – no sajūsmas līdz šokam – un ir vārdos neaprakstāms. Man kā skolotājai lūza sirds, redzot, kā Dahābā dzīvo bērni un ar ko viņi nodarbojas. Likās traki, ka apmēram 5–6 gadus vecs bērns viens pie pavadas ved četrus milzīgus kamieļus. Vai arī noskatoties, kā mazie dahābieši pārvietojas no punkta A uz punktu B – lecot iekšā braucoša džipa kravas kastē.