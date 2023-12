LVC izsludinājis konkursu par Salacgrīvas tilta pārbūvi

Jau vēstīts, ka Igaunijas Satiksmes departaments lūdzis Latvijas kolēģiem sniegt vairāk informācijas par "Via Baltica" maršrutā esošā Salacgrīvas tilta tehnisko stāvokli, ņemot vērā, ka pie tilta veidojas sastrēgumi. Tilts Salacgrīvā jau gadiem ilgi nav renovēts, un transportlīdzekļi to pašlaik var šķērsot tikai vienā virzienā vienlaikus, lai izvairītos no novecojušās konstrukcijas pārslodzes.