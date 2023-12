Finanšu nozares asociācija: Nepamatota iejaukšanās brīvajā tirgū ir bīstams precedents

"Tas, protams, veicināja strauju banku peļņas kāpumu, ne tikai Latvijā, kas attiecīgi rosināja politiķu un arī Latvijas Bankas vēlmi šo peļņu pārdalīt. Diemžēl netika ņemts vērā fakts, ka šī peļņa dod iespēju bankām, it sevišķi jau mazākajām, vietējā kapitāla bankām, būtiski stiprināt savu kapitālu, veicināt finanšu drošību, kā arī vēl vairāk investēt sistēmās, kas cīnītos ar krāpšanu un piedāvātu labākus, modernākus pakalpojumus klientiem," atzīmē Bajāre.

Viņa arī atgādina, ka gada nogalē tika ieviests uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) obligāts maksājums, par bāzi ņemot 2023.gada peļņu, un pieņemti grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, nosakot uz gadu bankām nodevu 2% apmērā no hipotekārā portfeļa, lai mazinātu par 30% hipotekārā kredīta ņēmēju procentu maksājumus.

"Lēmums tika pieņemts nevērtējot ne Igaunijas pieredzi, ne arī banku priekšlikumu vienoties ar valsti par papildu dividenžu izmaksu 2023.gadā, kas dotu papildu nodokļu ieņēmumus budžetam. Nozare neatlaidīgi un pacietīgi centās pievērst politiķu uzmanību šo pasākumu ilgtermiņa negatīvajām sekām, sākot jau ar to, ka šie soļi ir tieši pretēji ECB monetārās politikas centieniem mazināt inflāciju, beidzot ar to, ka atbalsts nav mērķēts un nesasniegs to sabiedrības daļu, kurai tas patiesi ir nepieciešams," norāda Bajāre.