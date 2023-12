Kā EURIBOR kāpums ir ietekmējis kreditēšanas tirgu?

"Latvijā šobrīd ļoti reti tiek izmantota iespēja pārkreditēties - tikai 2% no tiem kredītņēmējiem, kas no pārkreditēšanas varētu gūt finansiālu labumu, ir mainījuši banku. Šīs likumu izmaiņas dotu iespēju klientiem atrast sev izdevīgāko piedāvājumu un vienkāršotā veidā nomainīt banku. Turklāt piedāvātās likuma izmaiņas varētu arī aktivizēt banku konkurenci par klientu piesaisti un pozitīvi ietekmēt mājokļu tirgu, taču tas nebūs grūdiens būtiskai kreditēšanas izaugsmei, jo to ietekmē daudzi faktori, piemēram, valsts ekonomiskā izaugsme, mājokļu piedāvājums, klientu vajadzības, ienākumu līmenis," stāstīja Varesa.