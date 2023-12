Kā uzkrāsoties uz svētkiem? Skaidro Dita Grauda

"Pirmais solis – tonālais krēms. Tas ir nemainīgi. To es piemeklēju pēc kakla krāsas, lai seja neatšķirtos no pārējā auguma. Dienas grimam es ieteiktu izmantot tonālā krēma otu, tādējādi panākot vienmērīgāku un plānāku klājumu. Savukārt, lai tas pats produkts, tuvojoties vakaram, izskatītos izteiksmīgāks, var izmantot grima sūklīti. Ar punktveida kustībām uzklājot to pašu produktu, būs iespējams panākt biezāku tekstūru," teic vizāžiste.