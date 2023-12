Putins līdz ar naftas cenu atlaidēm faktiski uzdāvinājis Ķīnai 9 miljardus dolāru

Piespiedu atlaides, kas tika piešķirtas naftas uzņēmumiem, lai pārdotu savus naftas barelus Ķīnai, tiem izmaksājušas 9 miljardus ASV dolāru zaudēto ieņēmumu. No 2022. gada marta līdz decembrim kumulatīvā atlaide, kas tika piešķirta Krievijas naftas pircējiem Ķīnā, sasniedza 5,3 miljardus ASV dolāru, bet 2023. gada janvārī-septembrī - vēl 3,7 miljardus ASV dolāru, aprēķinājuši Gaidara institūta eksperti.

Naftas pārdošana Ķīnai ar atlaidi sākās pēc iebrukuma Ukrainā. “Līdz 2022. gada aprīlim nebija sistemātiski stabilu noviržu Krievijas naftas vidējās cenās attiecībā pret piegādēm no citām valstīm,” savā ziņojumā norāda Gaidara institūts.

Nafta ir galvenā prece, ko Ķīna iepērk no Krievijas: tā veido gandrīz pusi no tās eksporta jeb 49,2 miljardus ASV dolāru no 106 miljardiem ASV dolāru. 2023. gada janvārī-oktobrī fiziskais piegāžu apjoms sasniedza 88,5 miljonus tonnu, kas ir par 23% vairāk nekā pagājušajā gadā un par 35% vairāk nekā pirms kara.