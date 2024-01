VID nodrošinās publisku nodokļu maksātāju reitingu

Jaunā reitinga risinājuma mērķis ir nodrošināt publiski pieejamu VID nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu, parādot nodokļu maksātājam viņa nodokļu saistību izpildi raksturojošo rādītāju novērtējumu no VID skatu punkta, tas ir, VID redzējumu par nodokļu maksātāju. VID noteiktajam un publiskotajam nodokļu maksātāju reitingam būs informatīvs raksturs.

Paredzēts, ka VID nodokļu maksātāju reitinga kopējā novērtējuma publiskā pieejamība būs jānodrošina no 2024.gada 1.janvāra.

VID pārstāvji informēja aģentūru LETA, ka kopumā uzņēmumi varēs saņemt vienu no pieciem reitinga kopējā novērtējuma vērtējumiem, kas būs redzams arī publiski.

Novērtējums A būs uzņēmumiem ar labu nodokļu samaksas disciplīnu un bez būtiskiem riskiem attiecībā uz nodokļu saistību izpildi, B - uzņēmumiem, kuriem ir nodokļu saistību izpildes riski vismaz vienā jomā (reģistrācija, deklarāciju iesniegšana, deklarēto datu pilnīgums, deklarēto nodokļu samaksa) un kuriem ir jāuzlabo nodokļu saistību izpildi raksturojošie rādītāji, C - uzņēmumiem, kuri pārkāpumu dēļ ir izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra vai VID ir lēmis apturēt to saimniecisko darbību, N - uzņēmumiem, kuri neveic aktīvu saimniecisko darbību, tas ir, nerada apmaksātas darbavietas un attiecīgi nemaksā nodokļus, bet J - pēdējo sešu mēnešu laikā reģistrētiem uzņēmumiem.