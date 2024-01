Mums pastāvīgi jādomā par to, kā varam būt energoefektīvāki, kā varam izmantot tīrāku atjaunojamo enerģiju, kā mēs varam izmantot kodolenerģiju u.c. — kā izvēles iespējas. Taču uz šīs planētas joprojām ir diezgan daudz cilvēku, kas paļaujas uz oglēm un koksni un, protams, uz naftu kā fosilo kurināmo, lai apsildītu savas mājas un gatavotu ēdienu u.tml. Lai gan mums ir viegli pateikt "Labi, atteiksimies no fosilā kurināmā!", realitātē to izdarīt ir daudz grūtāk.