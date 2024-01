1989. gada 24. jūlijā Asahidakes kalnā Hokaido, Japānā, pazuda divi kalnos kāpēji no Tokijas. Glābēji devās viņus meklēt ar helikopteriem, līdz pamanīja uz zemes no baļķiem izveidotu milzīgu SOS zīmi. Aptuveni 2 līdz 3 kilometrus no tās atradās arī pazudušie kalnā kāpēji. Kad glābēji viņus uzslavēja par prātīgo rīcību, izveidojot SOS signālu, viņi raustīja plecus – nekādu SOS signālu viņi nebija veidojuši. Viss vēl dīvaināks kļuva, kad glābēji vēlreiz ieradās palīgā sauciena atrašanās vietā.