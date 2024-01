Krievijas graudu tranzīts apdraud Latvijas graudu eksportu

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes datiem, kuros kravām piemērotas gan tranzīta muitas procedūras, gan importa procedūras, no Krievijas 2023.gadā 11 mēnešos Latvijā tika ievesti 2,268 miljoni tonnu graudu un rapša.

ZM norāda, ka graudu imports Latvijā no Krievijas 2023.gada 11 mēnešos ir 3,2 reizes lielāks nekā pirms Krievijas izraisītā kara Ukrainā. 2021.gadā no janvāra līdz novembrim Latvija no Krievijas importēja graudus un rapsi 104 000 tonnu apjomā, savukārt 2023.gadā 11 mēnešos - 332 000 tonnu apjomā.