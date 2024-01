Katastrofāls trieciens: aprēķināti ekonomiskie zaudējumi Taivānas kara gadījumā

Gadījumā, ja Ķīna lems par otrā scenārija īstenošanu un veiks Taivānas blokādi ar mērķi nogriezt to no tirdzniecības partneriem, tad zaudējumi būs divas reizes mazāki nekā pirmā scenārija gadījumā. Tomēr arī tie būs būtiski, ņemot vērā, ka pasaules tirgus zaudēs Taivānas pusvadītājus, kā arī būs vērojamas lielas piegāžu ķēžu problēmas (Taivānas līcis ir viens no noslogotākajiem jūras ceļiem pasaulē).