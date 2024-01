Par "Food Union" vairākuma akcionāru kļūs investīciju kompānija "PAG Private Equity"

Pasaulē vadošais alternatīvo investīciju uzņēmums "PAG Private Equity" panācis vienošanos par vairākuma akciju daļu iegādāšanos uzņēmumā "Food Union Europe", kas ir vadošais svaigu piena produktu, saldējuma un citu saldētu produktu piegādātājs patērētājiem sešās Eiropas valstīs, kā arī Latvijā bāzēto uzņēmumu AS "Rīgas piena kombināts", AS "Valmieras piens" un AS "Premia FFL" holdingkompānija.