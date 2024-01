Kā panākt nodokļu nomaksu par iepirkumos saņemto naudu?

konkurence iepirkumos kritusies no vidēji 5 līdz 3 piedāvājumiem vienā iepirkumā un būtiski pieaudzis administratīvais slogs visiem iesaistītajiem – iepirkumi ilgst vidēji 96,4 dienas agrāko 62,5 dienu vietā.

Kopš direktīvu ieviešanas Latvijas politiķus vienmēr nomocījis arī nodokļu parādnieku jautājums. Proti, no sākta gala politiķi saredzējuši iepirkumu jomu kā to, kas stimulēs nodokļu nomaksu (nevis VID pakalpojumu kvalitāte, paredzama nodokļu politika vai viss pārējais, par ko regulāri raksta kolēģis Jānis Taukačs). Rezultātā mums šo 10 gadu laikā ir bijuši vairāki risinājumi.

Pirmkārt, joprojām spēkā esošā nodokļu parādnieku atsijāšana. Proti, divas reizes iepirkuma gaitā pasūtītājs pārliecinās, ka uzvarošajam pretendentam nav nodokļu parādu, kas lielāki par 150 eiro. Ja parādi ir, personu izslēdz no dalības iepirkumā.

Otrkārt, no 2016. līdz 2023.gadam varēja izvēlēties papildus atsijāt nodokļu normatīvu pārkāpējus. Pasūtītāji varēja izvēlēties tos administratīvos pārkāpumus nodokļu, grāmatvedības un citās jomās, par kuriem izslēgt uzņēmumus no iepirkuma. Saskaņā ar Elektroniskās iepirkumu sistēmas datiem, šo iespēju izmantoja apmēram 12% pasūtītāju, kas Finanšu ministrijas ieskatā nebija pietiekami labi. Tādēļ no 2023.gada šāda iespēja pasūtītājiem vairs nav, bet ir transformējusies obligātā profesionālās darbības pārkāpumu vērtēšanā, kuru praksē izmanto maz.