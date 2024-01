Veselības ministrijas sistēmiskie sakārtojumi jeb vai zāles būs lētas, vai zāles būs vispār

Ja kaut kas nedarbojas – tas viennozīmīgi ir jāsakārto un jāpadara strādājošs. Ja pieminu problēmas veselības aprūpē, piemēram – rindas pie ārstiem, bērnu zobārstniecības nepieejamību (rindā pie ortodonta ar vienu no saviem bērniem esmu jau divus gadus), ārstu speciālistu trūkumu, farmaceitu trūkumu, ģimenes ārstu pārslodzi, medikamentu un diagnožu ierobežoto apjomu kompensējamo zāļu sarakstā – šķiet, ka tieši tās varētu būt pirmās, kuras risināmas, ja ievērojam to, kas būtisks iedzīvotājiem. Protams, neviena no tām nav tūdaļ atrisināma un politisko kapitālu nekavējoties vairojoša.