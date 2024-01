Vecāki ievēro diētu. Vai to piedāvāt arī bērnam?

Cilvēka ēšanas paradumu pamati galvenokārt tiek ielikti bērnībā – bērns tos pārņem no saviem vecākiem, brāļiem un māsām. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai jau no agras bērnības ģimene ievērotu veselīgas ēšanas principus jeb diētu (tulkojumā no sengrieķu valodas).